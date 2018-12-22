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Україна може почати експорт
газу в Європу до 2035 року –...

Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:21

Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може почати експортувати власний природний газ в Європу вже до 2035 року.

Дивися повний текст Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:21

Це дійсно правда. В України дуже хороші перспективи в плані добування газу.
В 60-х Україна поставляла газ в Москву!! Потім з"явився дешевий сибірський газ.
Враховуючи близькість Європи і постійне дорожчання нафти/газу потрібно розвивати власний видобуток.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:54

Популисты. Наталия Гребенюк забыла добавить : сначала надо вернуть Крым с газовыми месторождениями, вернуть вышки Бойко, вернуть Донбасс, сделать гидроразрыв пластов...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:20

Можно и раньше.
Если "правильно" проруководить
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:09

Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:05

  Джон написав:В правительстве Кули-в-Лоб в 2015 году обещали нарастить добычу газа к 2020 году до 27млрд.. у де та добыча и где этот Куля-в-Лоб??

ну, то руководство Укргаздобычи, которое обещало прирастить +5 млрд м3 - все на своих местах. А экспортировать газ после 2020 года обещал уже и сам Гройсман.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:10

Re: Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –

"Украина нуждается в современном производственном оборудовании" - так в чем проблема? Такое оборудование производится даже в Украине (станки Дискавери), китайцы тоже любой станок поставить могут, можно вообще нанимать подрядчиков со своим оборудованием - были бы деньги (а они у ДТЭК как раз есть). Или мадам Гребенюк хотела бы, чтоб государство выделило частной компании Ахметова деньги на покупку оборудования из бюджета?
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:22

Re: Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –

  antey1969 написав:Можно и раньше.
Если "правильно" проруководить
Если имеете ввиду геноцид населения + уничтожения промышленности то в принципе да.. ведь для экспорта газа не обязательно наращивать его добычу.. можно и сократить потребителей((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:28

  andrijk777 написав: потрібно розвивати власний видобуток.

Нужно..., нужно..., нужно...
Об этом постоянно говорят посадовци.

Только не делают.
detroytred
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