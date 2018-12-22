Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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Думаю надо сначала заключить контракт на поставку газа из Украины в Польшу. А потом под это дело взять предоплату(или кредит) с поляков, и вложить их в добычу газа. Сейчас принято сначала контракт заключать на поставку, а потом уже добывать объемы газа под покупателя.
Вкладчик1234 Хоть завтра! Ведь никто не верил, но Украина экспортирует: лес - которого в самой Украине НЕТ, вернее физически не хватает.
Янтарь не обработанный, хотя украинцы его обрабатывают на чужбине.
Сливочное Масло - когда производство молока падает и население голодает.
Хлеб, когда население не имеет чем кормить живность.(коммунисты при Коллективизации о таком даже не мечтали)
Мясо птицы - а сами вынуждены жрать "ножки буша" раздутые от химии. ..........................................................................
За чем нужны деньги? Куплять паровозы американские, электрички корейские - которых сама Украина производит... наилучшие, только плати деньги. Вертолёты, самолёты,...- которые в самой Украине изготовляют наилучшие.
Продавать Родину - для многих не имеющих исторических корней в Украине выгодный "бизнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В им все равно..да и полякам плевать на наш гипотетический газ.. у них уже есть долгосрочный конракит на поставку на 20 лет..
Kudrjavuy написав:Куплять ... Вертолёты, ...
вертолета заметьте б/у - шные. Причем абсолютно гражданские варианты не предназначенные для боевых действий.. на них нет ни систем вооружения ни наведения нет так же системы защиты от ПЗРК...а отдали за них 555 млн евро или почти 600 млн долларов. К примеру новейший F-16D Block 52 стоит - $34 млн то есть 600 млн / 34 - 17 машин...истребители у нас не строят и они предназначены в отличие от вертолетов для боевых задач. Зато они не могут возить тушки керманычей )). Так что это очередная перемога адназначна)).
Хочу обратить внимание на то, что МОЖЕТ поставлять, слово БУДЕТ даже не используют. Украина могла стать после развала СССР самой богатой страной из бывших республик, могла бы быть в тройке европейских промышленных стран. МОГЛА но не СТАЛА же.
И теми, кто взял на себя все Права "Работать" в Украине. Результат деградации при разрушении науки, образования, производства, энергетики,... - Украины. "Переходном периоде" - и истоках происхождения капитала. Доверии населения к финансовой, экономической, политической, оборонной,.. - политике Воров, что приватизировали власть в Украине. А так же международными перспективами в свете США - Китай. Типа "Будапештский меморандум" и сегодняшнее состояние дел с Агрессией РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.