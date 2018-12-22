Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...

Додано: Пон 24 гру, 2018 11:17

Вкладчик1234

Хоть завтра!

Ведь никто не верил, но Украина экспортирует:

лес - которого в самой Украине НЕТ, вернее физически не хватает.



Янтарь не обработанный, хотя украинцы его обрабатывают на чужбине.



Сливочное Масло - когда производство молока падает и население голодает.



Хлеб, когда население не имеет чем кормить живность.(коммунисты при Коллективизации о таком даже не мечтали)



Мясо птицы - а сами вынуждены жрать "ножки буша" раздутые от химии.

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За чем нужны деньги? Куплять паровозы американские, электрички корейские - которых сама Украина производит... наилучшие, только плати деньги. Вертолёты, самолёты,...- которые в самой Украине изготовляют наилучшие.



Продавать Родину - для многих не имеющих исторических корней в Украине выгодный "бизнес".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.