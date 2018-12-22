Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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ребе Нок написав:Не. Надо севым лохам впарить сказку про 2035 год как наступит рай. А пока потерпеть и качать американский спг, который они перекупят у россиян, через Польшу в Украину.
Продавати такий пільговий газ тільки по посвідченням "Почесний Ватан", всім іншим дорогий вітчизняний.
Вот какраз я и говорю все реформы с соеввых надо начинать, а то они еще прячутся за спинами населения. Вот купил коболев в марте газ по 800$, значит соевым платежка по 800$ плюс доставка и плюс обслуживание. Оплатите. Это же по рыночному как и хотели.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок написав:Вот купил коболев в марте газ по 800$, значит соевым платежка по 800$ плюс доставка и плюс обслуживание
Всі експерименти роблять на тих, кого не шкода, в першу чергу на шкідниках. Тому, спочатку, по посвідченням... Вони ж перші кричать, що в ахресора купувати не треба, що нам свого вистачить. От не вистачило, купили не в ахресора - тепер їжте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...