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Україна може почати експорт
газу в Європу до 2035 року –...

Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:21

  lapay написав:
  ребе Нок написав:Не. Надо севым лохам впарить сказку про 2035 год как наступит рай. А пока потерпеть и качать американский спг, который они перекупят у россиян, через Польшу в Украину.

Продавати такий пільговий газ тільки по посвідченням "Почесний Ватан", всім іншим дорогий вітчизняний. :)

Вот какраз я и говорю все реформы с соеввых надо начинать, а то они еще прячутся за спинами населения. Вот купил коболев в марте газ по 800$, значит соевым платежка по 800$ плюс доставка и плюс обслуживание. Оплатите. Это же по рыночному как и хотели.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:32

Re: Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –

  ребе Нок написав:Вот купил коболев в марте газ по 800$, значит соевым платежка по 800$ плюс доставка и плюс обслуживание

Всі експерименти роблять на тих, кого не шкода, в першу чергу на шкідниках. Тому, спочатку, по посвідченням... :)
Вони ж перші кричать, що в ахресора купувати не треба, що нам свого вистачить. От не вистачило, купили не в ахресора - тепер їжте. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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