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Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 09:00
А может начать и с 3025 года.
А может и не начать вообще
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:15
fokus написав:
А американцы разрешат?
В им все равно..да и полякам плевать на наш гипотетический газ.. у них уже есть долгосрочный конракит на поставку на 20 лет..
Kudrjavuy написав:
Куплять ... Вертолёты, ...
вертолета заметьте б/у - шные. Причем абсолютно гражданские варианты не предназначенные для боевых действий..
на них нет ни систем вооружения ни наведения нет так же системы защиты от ПЗРК...а отдали за них 555 млн евро или почти 600 млн долларов. К примеру новейший F-16D Block 52 стоит - $34 млн то есть 600 млн / 34 - 17 машин...истребители у нас не строят и они предназначены в отличие от вертолетов для боевых задач. Зато они не могут возить тушки керманычей )). Так что это очередная перемога адназначна)).
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:38
Хочу обратить внимание на то, что МОЖЕТ поставлять, слово БУДЕТ даже не используют. Украина могла стать после развала СССР самой богатой страной из бывших республик, могла бы быть в тройке европейских промышленных стран. МОГЛА но не СТАЛА же.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:33
Вот тут некоторые переживают о добыче газа в стране.
В принципе ведь при революции был сделан выбор за либеральную и свободную экономику.
Это значит что каждая семья сама должна улучшить благополучие отдельно взятого семейного хозяйства и в результате улучшится благополучие всей страны.
Это россияне мыслят "колхозно" о каких то совковых-колхозных проектах(предприятия с большой долей гос.капитала, организация экономически невыгодных проектов(типа стоительство мостов с сахалина в японию
) и прочих проектов по разворовыванию гос.инвестиций).
А индивидуализм в свободной экономике(то есть инициатива с низу как в Украине) должна будет построить новые крупные предприятия по добыче газа, взамен существующих коррумпированных предприятии.
Ну ка бы имхо, не знаю что это меня понесло...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 15:21
lapay написав: ребе Нок написав:
Не. Надо севым лохам впарить сказку про 2035 год как наступит рай. А пока потерпеть и качать американский спг, который они перекупят у россиян, через Польшу в Украину.
Продавати такий пільговий газ тільки по посвідченням "Почесний Ватан", всім іншим дорогий вітчизняний.
Вот какраз я и говорю все реформы с соеввых надо начинать, а то они еще прячутся за спинами населения. Вот купил коболев в марте газ по 800$, значит соевым платежка по 800$ плюс доставка и плюс обслуживание. Оплатите. Это же по рыночному как и хотели.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Пон 24 гру, 2018 15:32
ребе Нок написав:
Вот купил коболев в марте газ по 800$, значит соевым платежка по 800$ плюс доставка и плюс обслуживание
Всі експерименти роблять на тих, кого не шкода, в першу чергу на шкідниках. Тому, спочатку, по посвідченням...
Вони ж перші кричать, що в ахресора купувати не треба, що нам свого вистачить. От не вистачило, купили не в ахресора - тепер їжте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:47
lapay
а ведь Манька ты еще та
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:05
Kudrjavuy написав:
Продавать Родину - для многих не имеющих исторических корней в Украине выгодный "бизнес".
А это кто такие,не имеющие исторических корней в Украине?
В игноре Kart, Sommer
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:24
lapay написав:
От не вистачило, купили не в ахресора
да нет купили именно у агрессора не врите... только вот не напрямую а через соевые прокладки. Или вы твердо уверены что у нас в трубе газ катарский или из США как в Польше?? Или из Алжира?? Давайте раскройте секреты...а то мы как то и не знали..
А может Словацкий??.. так тот что идет реверсом и есть по составу самый 100% газпромовский)).. Вы пожете попросить соседа сходить купить хлеба так как не хотите идти в магазин так как там продавец не того)- (Газпром), тот попросит жену та отправит мелкого.. не важно но деньги ВАШИ попадут в итоге в МАГАЗИН (Газпром). А вот найти как Польша другого постачальника увы -- за 4 года то ли ума то ли желания не хватило и уже и не хватит до марта..
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