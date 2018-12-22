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Україна може почати експорт
газу в Європу до 2035 року –...

Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:30

  Джон написав:так ні купили саме у агресори не брешіть ... тільки от не безпосередньо а через соєві прокладки. Або ви твердо впевнені що у нас в трубі газ катарський або з США як в Польщі ?? Або з Алжиру ?? Давайте розкрийте секрети ... а то ми як то і не знали ..
А може Словацька ?? .. так той що йде реверсом і є за складом самий 100% газпромівський)) .. Ви пожет попросити сусіда сходити купити хліба оскільки не хочете йти в магазин так як там продавець не того) - (Газпром), той попросить дружину та відправить дрібного .. не важливо але гроші ВАШІ потраплять в результаті в мАГАЗИН (Газпром). А ось знайти як Польща іншого постачальника на жаль - за 4 роки чи то розуму чи то бажання не вистачило і вже й не вистачить до березня ..

Не прикидайтеся ніби ви не бачите різниці. Так, газ ми купили невідомо чий, може московський, а може й український (!!!), в трубі все змішується. Але головне тут не те, куди за результатом потрапили наші гроші, а те, що немає прямого контракту з московією і немає можливості шантажувати, перекривати газ і такого іншого.

А щодо експорту у мене є сумніви, бо покладів не так вже й багато, 1136 млрд куб. м, вийти на самозабезпечення і зупинити імпорт, безумовно, потрібно.За теперішніх темпів споживання, 32 млрд куб. м / рік, вийде 35 років, а якщо прискоритися та експортувати, скоро вийде, що нема що експортувати :)
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