Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Джон написав:так ні купили саме у агресори не брешіть ... тільки от не безпосередньо а через соєві прокладки. Або ви твердо впевнені що у нас в трубі газ катарський або з США як в Польщі ?? Або з Алжиру ?? Давайте розкрийте секрети ... а то ми як то і не знали .. А може Словацька ?? .. так той що йде реверсом і є за складом самий 100% газпромівський)) .. Ви пожет попросити сусіда сходити купити хліба оскільки не хочете йти в магазин так як там продавець не того) - (Газпром), той попросить дружину та відправить дрібного .. не важливо але гроші ВАШІ потраплять в результаті в мАГАЗИН (Газпром). А ось знайти як Польща іншого постачальника на жаль - за 4 роки чи то розуму чи то бажання не вистачило і вже й не вистачить до березня ..
Не прикидайтеся ніби ви не бачите різниці. Так, газ ми купили невідомо чий, може московський, а може й український (!!!), в трубі все змішується. Але головне тут не те, куди за результатом потрапили наші гроші, а те, що немає прямого контракту з московією і немає можливості шантажувати, перекривати газ і такого іншого.
А щодо експорту у мене є сумніви, бо покладів не так вже й багато, 1136 млрд куб. м, вийти на самозабезпечення і зупинити імпорт, безумовно, потрібно.За теперішніх темпів споживання, 32 млрд куб. м / рік, вийде 35 років, а якщо прискоритися та експортувати, скоро вийде, що нема що експортувати
0mage0 написав:Не прикидайтеся ніби ви не бачите різниці.
Вообще то да вижу.. в постоянном росте цены.
0mage0 написав:Але головне тут не те, куди за результатом потрапили наші гроші,
то есть финансирование страны - агрессора вас устраивает? Комсомолка Меркелиха и камрад Шредер не ваши кумиры??
0mage0 написав:а те, що немає прямого контракту з московією і немає можливості шантажувати, перекривати газ і такого іншого.
ага.. а кто там кричал весной -- прикрути-- прикрути?? Не помните про такую акцию?? Там прекрасно показана вся "независимость" от Газпрома. Когда страус прячет голову в песок это смешно, когда руководство страны - печально и страшно. Вот если сейчас прямо в холода а еще хуже ближе к концу зимы один накачанный ботоксом старикашка поехав крышей скажет - закрыть кран газа не будет. От слова вообще. Это ясно?? В суд подадите?? Так уже Стокгольм выиграли)) сколько денег за год в страну пришло? От то то и оно..
Джон, ви не зрозуміли, або не хочете розуміти жодного слова з того, що я написав. Щодо акції "прикрути", якраз тоді був прямий контракт з газпромом, за яким суд зобов'язав їх продавати, нас купляти. Наразі контракт все ще формально існує, хоча газпром заявив, що ініціює розірвання. Але Нафтогаз вже не буде сподіватися на те, що за цим контрактом буде подаватися газ. І так, це було наївно - очікувати в березні 2018, що газпром просто виконає розпорядження суду