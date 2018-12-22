У 2019 році експерти прогнозують підвищення зарплат у багатьох галузях.
Дивися повний текст Кому чекати на підвищення зарплати в 2019 (інфографіка).
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Додано: Нед 23 гру, 2018 18:21
Кому чекати на підвищення зарплати в 2019 (інфографіка)
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Дивися повний текст Кому чекати на підвищення зарплати в 2019 (інфографіка).
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:29
Сколько сахар не говори а во рту слаще не станет. Сколько картинки не рисуй а зарплата больше не станет))
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