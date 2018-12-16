В 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі Київ—Одеса в рамках проекту з ЄБРР та ЄІБ.
Дивися повний текст У 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі Київ-Одеса — директор \"Укрдорінвест\".
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Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58
У 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі Київ-Одеса — директор \"Укрдорінвест\".
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58
а когда закончится капремонт одесской трасы? уже 6 лет мурыжат, а сделано в лучшем случае половина трасы...
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