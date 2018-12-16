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У 2019 р. планується остаточно
завершити роботи на трасі...

У 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58

У 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі...

Пропонуємо до обговорення:
В 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі Київ—Одеса в рамках проекту з ЄБРР та ЄІБ.

Дивися повний текст У 2019 р. планується остаточно завершити роботи на трасі Київ-Одеса — директор \"Укрдорінвест\".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:58

а когда закончится капремонт одесской трасы? уже 6 лет мурыжат, а сделано в лучшем случае половина трасы...
Тракторист
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