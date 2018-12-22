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Далі - більше: Рева обіцяє
подальше зростання реальних...

Далі - більше: Рева обіцяє подальше зростання реальних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:19

Далі - більше: Рева обіцяє подальше зростання реальних...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що протягом січня-жовтня поточного року реальна зарплата в Україні зросла на 13%.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:19

Пусть озвучит "рост" зарплат с привязкой к доллар! Тогда и увидим реальные цифры.
Roman Tik
 
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