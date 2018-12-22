Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що протягом січня-жовтня поточного року реальна зарплата в Україні зросла на 13%.
Дивися повний текст Далі - більше: Рева обіцяє подальше зростання реальних зарплат в Україні.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:19
Далі - більше: Рева обіцяє подальше зростання реальних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Далі - більше: Рева обіцяє подальше зростання реальних зарплат в Україні.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:19
Пусть озвучит "рост" зарплат с привязкой к доллар! Тогда и увидим реальные цифры.
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