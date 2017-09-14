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Скільки курятини можна
купити за зарплату українця

Скільки курятини можна купити за зарплату українця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27

Скільки курятини можна купити за зарплату українця

Пропонуємо до обговорення:
У січні-листопаді 2018-го українці на середню зарплату могли купити на 9 кг курятини менше, ніж за аналогічний період 2017-го. За рік купівельна спроможність впала на 10%.

Дивися повний текст Скільки курятини можна купити за зарплату українця.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27

конечно - в Польше средняя зарплата 5000 злотых. Четверьб куриная в Бедронке 2,55. Это 2000 кг на одну зарплату. В Украине средняя 10 000 грн зарплата. А четверть по акции 40 грн стоит. Это 250 кг. в 80 раз меньше в Украине можно купить курицы. Позор...
eu331985
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:39

  eu331985 написав:конечно - в Польше средняя зарплата 5000 злотых. Четверьб куриная в Бедронке 2,55. Это 2000 кг на одну зарплату. В Украине средняя 10 000 грн зарплата. А четверть по акции 40 грн стоит. Это 250 кг. в 80 раз меньше в Украине можно купить курицы. Позор...

Зато мы обогнали по ценам на продукты европу :mrgreen:
tigr-uu
 
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