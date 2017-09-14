У січні-листопаді 2018-го українці на середню зарплату могли купити на 9 кг курятини менше, ніж за аналогічний період 2017-го. За рік купівельна спроможність впала на 10%.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27
Скільки курятини можна купити за зарплату українця
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Дивися повний текст Скільки курятини можна купити за зарплату українця.
Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27
конечно - в Польше средняя зарплата 5000 злотых. Четверьб куриная в Бедронке 2,55. Это 2000 кг на одну зарплату. В Украине средняя 10 000 грн зарплата. А четверть по акции 40 грн стоит. Это 250 кг. в 80 раз меньше в Украине можно купить курицы. Позор...
Додано: Пон 24 гру, 2018 08:39
Зато мы обогнали по ценам на продукты европу
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