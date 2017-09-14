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Скільки курятини можна
купити за зарплату українця

Скільки курятини можна купити за зарплату українця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27

Скільки курятини можна купити за зарплату українця

Пропонуємо до обговорення:
У січні-листопаді 2018-го українці на середню зарплату могли купити на 9 кг курятини менше, ніж за аналогічний період 2017-го. За рік купівельна спроможність впала на 10%.

Дивися повний текст Скільки курятини можна купити за зарплату українця.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27

конечно - в Польше средняя зарплата 5000 злотых. Четверьб куриная в Бедронке 2,55. Это 2000 кг на одну зарплату. В Украине средняя 10 000 грн зарплата. А четверть по акции 40 грн стоит. Это 250 кг. в 80 раз меньше в Украине можно купить курицы. Позор...
eu331985
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:39

  eu331985 написав:конечно - в Польше средняя зарплата 5000 злотых. Четверьб куриная в Бедронке 2,55. Это 2000 кг на одну зарплату. В Украине средняя 10 000 грн зарплата. А четверть по акции 40 грн стоит. Это 250 кг. в 80 раз меньше в Украине можно купить курицы. Позор...

Зато мы обогнали по ценам на продукты европу :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:52

Re: Скільки курятини можна купити за зарплату українця

По моему эту статью не сюда готовили. Тут власть обожествляют, а в статье все наоборот. Автор потерялся во времени, Юлька к власти еще не пришла, а вы уже ее топите в курятине.)))))))))
p_a_l
 
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"За год покупательная способность упала на 10%" - неужнли начали говорить правду?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:36

  Тракторист написав:"За год покупательная способность упала на 10%" - неужнли начали говорить правду?...

Это Финансы взломали)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:14

какие 80 раз?) еще считать не научились, но кукарекать на финансовом форуме уже начали. В статье на основании поста в фейсбуке роводится анализ покупательской способности населения по кол-ву проданной курятины. Это полный бред. Курица самое дешевое мясо, причем одно их многих видов мяса. Надо брать полный обьем реализации мяса в таком случае, так как вполне может случиться, что многие стали потреблять больше свинины или говядины
redmax11
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