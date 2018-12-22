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Скільки курятини можна
купити за зарплату українця

Скільки курятини можна купити за зарплату українця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:30

  BIGor написав:
  warlamp написав:
  redmax11 написав:какие 80 раз?) еще считать не научились, но кукарекать на финансовом форуме уже начали. В статье на основании поста в фейсбуке роводится анализ покупательской способности населения по кол-ву проданной курятины. Это полный бред. Курица самое дешевое мясо, причем одно их многих видов мяса. Надо брать полный обьем реализации мяса в таком случае, так как вполне может случиться, что многие стали потреблять больше свинины или говядины

Насчёт "потреблять больше свинины или говядины", так это вряд ли - они в два раза дороже курятины и уже давно недоступны пересичным. Сужу по тому, как на оптовом всё больше мясников переходит с КРС на птицу.

Куриное филе в супермаркетах уже больше 100 грн/кг. Это не намного дешевле свинины.

Филе - самая дорогая часть тушки бройлера. В таком случае, логичнее её цену сравнивать с самой дорогой частью свиной туши, скажем с той же вырезкой.
warlamp
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