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Скільки курятини можна купити за зарплату українця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27
Пропонуємо до обговорення:
У січні-листопаді 2018-го українці на середню зарплату могли купити на 9 кг курятини менше, ніж за аналогічний період 2017-го. За рік купівельна спроможність впала на 10%.
Дивися повний текст Скільки курятини можна купити за зарплату українця
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R2
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Додано: Пон 24 гру, 2018 08:27
конечно - в Польше средняя зарплата 5000 злотых. Четверьб куриная в Бедронке 2,55. Это 2000 кг на одну зарплату. В Украине средняя 10 000 грн зарплата. А четверть по акции 40 грн стоит. Это 250 кг. в 80 раз меньше в Украине можно купить курицы. Позор...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:40
"За год покупательная способность упала на 10%" - неужнли начали говорить правду?...
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Тракторист
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:36
Тракторист написав:
"За год покупательная способность упала на 10%" - неужнли начали говорить правду?...
Это Финансы взломали)))
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p_a_l
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:14
какие 80 раз?) еще считать не научились, но кукарекать на финансовом форуме уже начали. В статье на основании поста в фейсбуке роводится анализ покупательской способности населения по кол-ву проданной курятины. Это полный бред. Курица самое дешевое мясо, причем одно их многих видов мяса. Надо брать полный обьем реализации мяса в таком случае, так как вполне может случиться, что многие стали потреблять больше свинины или говядины
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redmax11
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Додано: Пон 24 гру, 2018 15:57
redmax11 написав:
какие 80 раз?) еще считать не научились, но кукарекать на финансовом форуме уже начали. В статье на основании поста в фейсбуке роводится анализ покупательской способности населения по кол-ву проданной курятины. Это полный бред. Курица самое дешевое мясо, причем одно их многих видов мяса. Надо брать полный обьем реализации мяса в таком случае, так как вполне может случиться, что многие стали потреблять больше свинины или говядины
Насчёт "потреблять больше свинины или говядины", так это вряд ли - они в два раза дороже курятины и уже давно недоступны пересичным. Сужу по тому, как на оптовом всё больше мясников переходит с КРС на птицу.
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warlamp
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:10
warlamp ну я бы не сказала что люди гребут курицу потому что другое мясо дорогое. Курица диетическая, быстро готовится ею всегда просто заправить борщ/суп. А вот летом на шашлык свининку лучше всего или баранину.
Говядинка осенью или весной идет.
Это просто сезонное.
Нам сейчас индюшки хочется, только зимой.
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Juna
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:42
warlamp написав: redmax11 написав:
какие 80 раз?) еще считать не научились, но кукарекать на финансовом форуме уже начали. В статье на основании поста в фейсбуке роводится анализ покупательской способности населения по кол-ву проданной курятины. Это полный бред. Курица самое дешевое мясо, причем одно их многих видов мяса. Надо брать полный обьем реализации мяса в таком случае, так как вполне может случиться, что многие стали потреблять больше свинины или говядины
Насчёт "потреблять больше свинины или говядины", так это вряд ли - они в два раза дороже курятины и уже давно недоступны пересичным. Сужу по тому, как на оптовом всё больше мясников переходит с КРС на птицу.
Куриное филе в супермаркетах уже больше 100 грн/кг. Это не намного дешевле свинины.
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BIGor
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:30
BIGor написав: warlamp написав: redmax11 написав:
какие 80 раз?) еще считать не научились, но кукарекать на финансовом форуме уже начали. В статье на основании поста в фейсбуке роводится анализ покупательской способности населения по кол-ву проданной курятины. Это полный бред. Курица самое дешевое мясо, причем одно их многих видов мяса. Надо брать полный обьем реализации мяса в таком случае, так как вполне может случиться, что многие стали потреблять больше свинины или говядины
Насчёт "потреблять больше свинины или говядины", так это вряд ли - они в два раза дороже курятины и уже давно недоступны пересичным. Сужу по тому, как на оптовом всё больше мясников переходит с КРС на птицу.
Куриное филе в супермаркетах уже больше 100 грн/кг. Это не намного дешевле свинины.
Филе - самая дорогая часть тушки бройлера. В таком случае, логичнее её цену сравнивать с самой дорогой частью свиной туши, скажем с той же вырезкой.
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warlamp
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:24
Ціни на курятину просто офвгенні, а якщо ще врахувати що Косюк з бюджету на курятинку отримує наші гроші по 2 млрд грн. То можна охренеть два рази.
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Дикий не Дикий
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