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Скільки курятини можна
купити за зарплату українця

Скільки курятини можна купити за зарплату українця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:28

  Дикий не Дикий написав:Ціни на курятину просто офвгенні, а якщо ще врахувати що Косюк з бюджету на курятинку отримує наші гроші по 2 млрд грн. То можна охренеть два рази.

а почему тогда она дороже в три раза польской?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:10

Ну як чого, яхту утримувати потрібно, поместье утримувати треба все коштує деньжат. Раби тікають з України. Треба з інших дерти гроші.
Дикий не Дикий
 
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