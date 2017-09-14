|
|
Скільки курятини можна купити за зарплату українця
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:28
Дикий не Дикий написав:
Ціни на курятину просто офвгенні, а якщо ще врахувати що Косюк з бюджету на курятинку отримує наші гроші по 2 млрд грн. То можна охренеть два рази.
а почему тогда она дороже в три раза польской?
-
eu331985
-
-
- Повідомлень: 234
- З нами з: 20.02.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:10
Ну як чого, яхту утримувати потрібно, поместье утримувати треба все коштує деньжат. Раби тікають з України. Треба з інших дерти гроші.
-
Дикий не Дикий
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему