а почему тогда она дороже в три раза польской?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 21:28
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:10
Ну як чого, яхту утримувати потрібно, поместье утримувати треба все коштує деньжат. Раби тікають з України. Треба з інших дерти гроші.
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:10
Re: Скільки курятини можна купити за зарплату українця
Что за зрадофильская статья и комменты..
И лапая нет, соммера, некому объяснить, что здесь же реально перемога. А красный макс один не справляется..
Ладно, тогда поясняю сам. Всем известно, что в курятине полно гормонов и антибиотиков. Поэтому чем меньше пересичный употребляет курятины, тем он становится здоровее.
Государство реально заботится о здоровье нации! А вы все о деньгах да о деньгах..
Додано: Вів 25 гру, 2018 08:36
Re: Скільки курятини можна купити за зарплату українця
Так зрадофілія - це діагноз. Курятина здорожчала чи цукор подешевшав - немає різниці:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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