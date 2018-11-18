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Штучна голова обдурила
сканер обличчя смартфонів

Штучна голова обдурила сканер обличчя смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:50

Штучна голова обдурила сканер обличчя смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Ресурс Forbes нещодавно вирішив кинути виклик системам розпізнавання за обличчям для мобільних пристроїв, використовуючи муляж голови людини, надрукований на 3D-принтері.

Дивися повний текст Штучна голова обдурила сканер обличчя смартфонів.
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