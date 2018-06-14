Київський центр зайнятості склав перелік найбільш високооплачуваних і дефіцитних професій в столичному регіоні нинішньої осені.
Дивися повний текст Названо найбільш високооплачувані професії в Києві.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:28
Названо найбільш високооплачувані професії в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільш високооплачувані професії в Києві.
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:28
Совсем бухгалтеров не уважают. Не верю!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:02
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:06
Охранник детского сада, ковыряясь в носу, получает в три раза больше обычных профессий. Как говориться, если в стране пиво стоит также как и минеральная вода, то у этой страны нет будущего.
Нянечка в этом детском саду получает 3000 грн и не ковыряется в носу, а шуршит как пчела целый день.
По моему, этот охранник директрису детского сада, того. Ну вы поняли.
|