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Названо найбільш
високооплачувані професії в Києві

Названо найбільш високооплачувані професії в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:28

Названо найбільш високооплачувані професії в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Київський центр зайнятості склав перелік найбільш високооплачуваних і дефіцитних професій в столичному регіоні нинішньої осені.

Дивися повний текст Названо найбільш високооплачувані професії в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:28

бухгалтеров – в среднем 6,4 тыс. грн. в месяц.

Совсем бухгалтеров не уважают. Не верю!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:02

  zloy_ukr написав:
бухгалтеров – в среднем 6,4 тыс. грн. в месяц.

Совсем бухгалтеров не уважают. Не верю!

Бухгалтеры разные бывают. Если просто бумажки из одной стопки в другую перекладывать, то больше и не за что платить. Если еще и шарить в учете, то, конечно, не по 6 тыс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:06

Охранник детского сада, ковыряясь в носу, получает в три раза больше обычных профессий. Как говориться, если в стране пиво стоит также как и минеральная вода, то у этой страны нет будущего.
Нянечка в этом детском саду получает 3000 грн и не ковыряется в носу, а шуршит как пчела целый день.
По моему, этот охранник директрису детского сада, того. Ну вы поняли.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:20

Re: Названо найбільш високооплачувані професії в Києві

так... 6,4 тыс в месяц продавец-консультант это наверное без %? Ну тогда нормально выходит.
Все равно не для меня уж извольте нет нет нет.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:46

Re: Названо найбільш високооплачувані професії в Києві

  Juna написав:это наверное без %?
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:11

Не рейтинг, а смех.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:14

  Radon написав:
  Juna написав:это наверное без %?
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.

Знакомый работает продавцом в Фокстроте. Зарплата до 20 тыс. грн., меньше 14 вообще не бывает.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:22

37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:31

  p_a_l написав:Охранник детского сада, ковыряясь в носу, получает в три раза больше обычных профессий. Как говориться, если в стране пиво стоит также как и минеральная вода, то у этой страны нет будущего.
Нянечка в этом детском саду получает 3000 грн и не ковыряется в носу, а шуршит как пчела целый день.
По моему, этот охранник директрису детского сада, того. Ну вы поняли.


ну так простите, директрису детского сада "того", это далеко не в носу ковыряться ))
galex
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