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Названо найбільш високооплачувані професії в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Київський центр зайнятості склав перелік найбільш високооплачуваних і дефіцитних професій в столичному регіоні нинішньої осені.
Дивися повний текст Названо найбільш високооплачувані професії в Києві
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R2
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:28
бухгалтеров – в среднем 6,4 тыс. грн. в месяц.
Совсем бухгалтеров не уважают. Не верю!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Пон 24 гру, 2018 11:02
zloy_ukr написав:
бухгалтеров – в среднем 6,4 тыс. грн. в месяц.
Совсем бухгалтеров не уважают. Не верю!
Бухгалтеры разные бывают. Если просто бумажки из одной стопки в другую перекладывать, то больше и не за что платить. Если еще и шарить в учете, то, конечно, не по 6 тыс.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 24 гру, 2018 11:06
Охранник детского сада, ковыряясь в носу, получает в три раза больше обычных профессий. Как говориться, если в стране пиво стоит также как и минеральная вода, то у этой страны нет будущего.
Нянечка в этом детском саду получает 3000 грн и не ковыряется в носу, а шуршит как пчела целый день.
По моему, этот охранник директрису детского сада, того. Ну вы поняли.
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p_a_l
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:20
так... 6,4 тыс в месяц продавец-консультант это наверное без %? Ну тогда нормально выходит.
Все равно не для меня уж извольте нет нет нет.
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Juna
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:46
Juna написав:
это наверное без %?
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.
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Radon
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:11
Не рейтинг, а смех.
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nalim
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:14
Radon написав: Juna написав:
это наверное без %?
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.
Знакомый работает продавцом в Фокстроте. Зарплата до 20 тыс. грн., меньше 14 вообще не бывает.
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nalim
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:22
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
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Burton_Hover
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:31
p_a_l написав:
Охранник детского сада, ковыряясь в носу, получает в три раза больше обычных профессий. Как говориться, если в стране пиво стоит также как и минеральная вода, то у этой страны нет будущего.
Нянечка в этом детском саду получает 3000 грн и не ковыряется в носу, а шуршит как пчела целый день.
По моему, этот охранник директрису детского сада, того. Ну вы поняли.
ну так простите, директрису детского сада "того", это далеко не в носу ковыряться ))
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galex
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