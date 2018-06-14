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Названо найбільш високооплачувані професії в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:32
Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
программисты не ищут работу в центре занятости. недавно видел карикатуру "собеседование программиста", там кандидат сидит в кабинете за креслом и задает вопросы, а у двери в очереди стоят работодатели ))
ну и для джуниор позиций это нормальная зарплата. конечно при переходе на мидл и далее запросы вполне обоснованно растут. да и многое зависит от навыков/языка и конторы. а если не аутсорс и без знания английского, то и 37к не так легко найти.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:49
Бородач рулит!
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:10
Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Додано: Вів 25 гру, 2018 09:25
AlifeSoft написав: Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.
Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц
А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:55
nalim написав: Radon написав: Juna написав:
это наверное без %?
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.
Знакомый работает продавцом в Фокстроте. Зарплата до 20 тыс. грн., меньше 14 вообще не бывает.
Вы хотите сказать что все работают в Фокстроте?
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59
safonovstanislav написав: AlifeSoft написав: Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.
Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц
А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт
Пока не подрастет следующая партия студентов-программистов. На фирмах в основном так и происходит. Зеленые всегда мало получают, а старикам платить нужно.
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