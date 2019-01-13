|
|
|
Названо найбільш високооплачувані професії в Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:32
Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
программисты не ищут работу в центре занятости. недавно видел карикатуру "собеседование программиста", там кандидат сидит в кабинете за креслом и задает вопросы, а у двери в очереди стоят работодатели ))
ну и для джуниор позиций это нормальная зарплата. конечно при переходе на мидл и далее запросы вполне обоснованно растут. да и многое зависит от навыков/языка и конторы. а если не аутсорс и без знания английского, то и 37к не так легко найти.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:49
Бородач рулит!
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6422
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:10
Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1885
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:25
AlifeSoft написав: Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.
Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц
А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1947
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:55
nalim написав: Radon написав: Juna написав:
это наверное без %?
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.
Знакомый работает продавцом в Фокстроте. Зарплата до 20 тыс. грн., меньше 14 вообще не бывает.
Вы хотите сказать что все работают в Фокстроте?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1669
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59
safonovstanislav написав: AlifeSoft написав: Burton_Hover написав:
37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки
Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.
Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц
А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт
Пока не подрастет следующая партия студентов-программистов. На фирмах в основном так и происходит. Зеленые всегда мало получают, а старикам платить нужно.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1669
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:09
safonovstanislav написав:
Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц
А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт
Такие конторы тоже есть. Вот только удержат максимум на года три, при этом будут иметь проблемы с набором действительно квалифицированного персонала. Хотя бизнес-модель вполне успешная, заказы с upwork на 12$ в час эти студенты вполне смогут делать и приносить прибыль компании.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1885
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:09
p_a_l написав: nalim написав: Radon написав:
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.
Знакомый работает продавцом в Фокстроте. Зарплата до 20 тыс. грн., меньше 14 вообще не бывает.
Вы хотите сказать что все работают в Фокстроте?
Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6413
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 594 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:36
nalim написав:
Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше.
это хрень его потолокв Фокстроет 14 ! а по факту хорошо если 9 получает ! просто ему стыдно сказать что у меня з\п 7 по факту на руки ...после учета всех инвентаризаций штрафов и т.п и т.д. Может в Киеве и чуть больше. но Киев это не вся Украина и когда вы говорите о фокстроте говорите о Фокстроте в Черновцах или еще в каком маленьком райцентре
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:02
yama написав: nalim написав:
Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше.
это хрень его потолокв Фокстроет 14 ! а по факту хорошо если 9 получает ! просто ему стыдно сказать что у меня з\п 7 по факту на руки ...после учета всех инвентаризаций штрафов и т.п и т.д. Может в Киеве и чуть больше. но Киев это не вся Украина и когда вы говорите о фокстроте говорите о Фокстроте в Черновцах или еще в каком маленьком райцентре
Да в Черновцах за 7 штук никто задом трясти не будет. Вы наверное с Черниговом перепутали. В чернауцах одни контрабандисты и работники(точнее их отпрыски) из Италии.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6422
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|