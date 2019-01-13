Названо найбільш високооплачувані професії в Києві

Додано: Нед 13 січ, 2019 21:36

nalim написав: Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше. Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше.

это хрень его потолокв Фокстроет 14 ! а по факту хорошо если 9 получает ! просто ему стыдно сказать что у меня з\п 7 по факту на руки ...после учета всех инвентаризаций штрафов и т.п и т.д. Может в Киеве и чуть больше. но Киев это не вся Украина и когда вы говорите о фокстроте говорите о Фокстроте в Черновцах или еще в каком маленьком райцентре