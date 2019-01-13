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Названо найбільш
високооплачувані професії в Києві

Названо найбільш високооплачувані професії в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:32

  Burton_Hover написав:37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки


программисты не ищут работу в центре занятости. недавно видел карикатуру "собеседование программиста", там кандидат сидит в кабинете за креслом и задает вопросы, а у двери в очереди стоят работодатели ))

ну и для джуниор позиций это нормальная зарплата. конечно при переходе на мидл и далее запросы вполне обоснованно растут. да и многое зависит от навыков/языка и конторы. а если не аутсорс и без знания английского, то и 37к не так легко найти.
galex
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Бородач рулит!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:10

  Burton_Hover написав:37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки


Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:25

  AlifeSoft написав:
  Burton_Hover написав:37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки


Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.

Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц

А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:55

  nalim написав:
  Radon написав:
  Juna написав:это наверное без %?
Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.

Знакомый работает продавцом в Фокстроте. Зарплата до 20 тыс. грн., меньше 14 вообще не бывает.

Вы хотите сказать что все работают в Фокстроте?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59

  safonovstanislav написав:
  AlifeSoft написав:
  Burton_Hover написав:37 тисяч? Жоден програміст у Київі не стане робити за ці копійки


Ну заплата для стронг-джуна вполне нормальная. Не все же сразу идут в сеньоры с сыром во рту.

Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц

А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт

Пока не подрастет следующая партия студентов-программистов. На фирмах в основном так и происходит. Зеленые всегда мало получают, а старикам платить нужно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:09

  safonovstanislav написав:Знакомый рассказал, что во многих бодишопах сейчас нанимают дорогих подбощиков персонала, которые выискивают программистов, в основном хороших студентов и выпускников, готовых работать с утра до ночи за тарелку супа. Ищут тех, у кого запросы меньше 500 долларов в месяц

А потом удерживают их корпоративным духом, мероприятиями, подарками к праздникам и т. д., пока босс стрижёт бабло за их счёт


Такие конторы тоже есть. Вот только удержат максимум на года три, при этом будут иметь проблемы с набором действительно квалифицированного персонала. Хотя бизнес-модель вполне успешная, заказы с upwork на 12$ в час эти студенты вполне смогут делать и приносить прибыль компании.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:09

  p_a_l написав:
  nalim написав:
  Radon написав: Милочка, как вы оторваны от жизни! Это твердый оклад, и премию даже к Рождеству ждать не стоит.

Знакомый работает продавцом в Фокстроте. Зарплата до 20 тыс. грн., меньше 14 вообще не бывает.

Вы хотите сказать что все работают в Фокстроте?

Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:36

  nalim написав:Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше.

это хрень его потолокв Фокстроет 14 ! а по факту хорошо если 9 получает ! просто ему стыдно сказать что у меня з\п 7 по факту на руки ...после учета всех инвентаризаций штрафов и т.п и т.д. Может в Киеве и чуть больше. но Киев это не вся Украина и когда вы говорите о фокстроте говорите о Фокстроте в Черновцах или еще в каком маленьком райцентре
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:02

  yama написав:
  nalim написав:Я хочу сказать, что у продавцов зарплаты разные. Квалифицированные получают больше.

это хрень его потолокв Фокстроет 14 ! а по факту хорошо если 9 получает ! просто ему стыдно сказать что у меня з\п 7 по факту на руки ...после учета всех инвентаризаций штрафов и т.п и т.д. Может в Киеве и чуть больше. но Киев это не вся Украина и когда вы говорите о фокстроте говорите о Фокстроте в Черновцах или еще в каком маленьком райцентре


Да в Черновцах за 7 штук никто задом трясти не будет. Вы наверное с Черниговом перепутали. В чернауцах одни контрабандисты и работники(точнее их отпрыски) из Италии.
Ratatui
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