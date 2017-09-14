RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нацполіції розповіли,
скільки виписали штрафів за...

У Нацполіції розповіли, скільки виписали штрафів за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:41

У Нацполіції розповіли, скільки виписали штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
а 538 мільйонів гривень з цієї суми були виписані штрафи за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, скільки виписали штрафів за порушення ПДР з початку року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86339
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:42

За 11 місяців 2018 року загальна сума штрафів за порушення правил дорожнього руху склала 1,77 мільярда гривень.

Я так розумію, це стільки виписали постанов? А яку суму сплатили?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального...
R2 » Пон 24 гру, 2018 11:14
1 7
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 11:14
p_a_l
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 427, 428, 429
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4285 222652
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 10:32
lapay
Посилки по-новому: скільки уряд хоче зібрати грошей із...
R2 » Нед 23 гру, 2018 11:02
9 395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 09:50
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.