а 538 мільйонів гривень з цієї суми були виписані штрафи за водіння автомобіля в нетверезому стані.
Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, скільки виписали штрафів за порушення ПДР з початку року.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:41
У Нацполіції розповіли, скільки виписали штрафів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, скільки виписали штрафів за порушення ПДР з початку року.
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:42
Я так розумію, це стільки виписали постанов? А яку суму сплатили?
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