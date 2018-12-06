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Китайська "Tesla"
показала кросовер ES6

Китайська "Tesla" показала кросовер ES6
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:43

Китайська "Tesla" показала кросовер ES6

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Nio представила свою другу серійну модель - електрокросовер ES6. Новинка має запас ходу до 510 кілометрів. Поставки автомобіля стартують в червні майбутнього року. Про це пише Autoua.

Дивися повний текст Китайська \"Tesla\" показала кросовер ES6.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:43

Китайська "Tesla" показала кросовер ES6

Китайська компанія Nio

То Tesla, чи Nio?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:18

А що показав китайський Абібас?
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