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Китайська "Tesla" показала кросовер ES6
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Nio представила свою другу серійну модель - електрокросовер ES6. Новинка має запас ходу до 510 кілометрів. Поставки автомобіля стартують в червні майбутнього року. Про це пише Autoua.
Дивися повний текст Китайська \"Tesla\" показала кросовер ES6
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:43
Китайська "Tesla" показала кросовер ES6
Китайська компанія Nio
То Tesla, чи Nio?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 11:18
А що показав китайський Абібас?
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