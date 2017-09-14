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Стало відомо, скільки бюджет
отримав від легального...

Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:14

Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального...

Пропонуємо до обговорення:
За останні три роки держбюджет України отримав 2,8 мільярда гривень від видачі ліцензій на роздрібний і оптовий продаж алкоголю і тютюну.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального продажу алкоголю і тютюну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:14

В Метро купил шампанское без акцизок. Брал одной торговой марки разного вида. Все без акцизок. Наверно лицензии нет, имеют право продавать без акциза.
p_a_l
 
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