За останні три роки держбюджет України отримав 2,8 мільярда гривень від видачі ліцензій на роздрібний і оптовий продаж алкоголю і тютюну.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального продажу алкоголю і тютюну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:14
Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки бюджет отримав від легального продажу алкоголю і тютюну.
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:14
В Метро купил шампанское без акцизок. Брал одной торговой марки разного вида. Все без акцизок. Наверно лицензии нет, имеют право продавать без акциза.
|