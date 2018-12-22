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Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:13
Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні з'явився проект постанови про виплату січневих пенсій у грудні.
Дивися повний текст Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати (інфографіка)
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