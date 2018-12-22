У Кабміні з'явився проект постанови про виплату січневих пенсій у грудні.
Дивися повний текст Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати (інфографіка).
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:13
Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати (інфографіка).
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:10
Вот балаболы. Вот намедни только опровержение давали, мол сплетни это всё ,не дадим ничего.
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:31
Re: Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
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