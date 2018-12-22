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Українцям виплатять одразу
дві пенсії: коли чекати...

Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:13

Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні з'явився проект постанови про виплату січневих пенсій у грудні.

Дивися повний текст Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:02

м да они бы еще это решили 31 числа в 11-59))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:10

Вот балаболы. Вот намедни только опровержение давали, мол сплетни это всё ,не дадим ничего. :roll:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:31

Re: Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...

  Дядя Дима написав:Вот балаболы.
не от как делают в том году родители так получили - смс пришла в 11 вечера 31 числа что на карту зачислена сумма)) вроде и не соврали...
Джон
 
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