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Українцям виплатять одразу
дві пенсії: коли чекати...

Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 05:56

Я так и не поняла кому верить?
Меня интересует когда правду начнут говорить?
galiakostyu4enko
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:32

Пенсии в декабре за январь не будет. .Узнавала в пенсионном фонде .
natali_19841002kiva
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