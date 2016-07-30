|
|
Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 05:56
Я так и не поняла кому верить?
Меня интересует когда правду начнут говорить?
-
galiakostyu4enko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:32
Пенсии в декабре за январь не будет. .Узнавала в пенсионном фонде .
-
natali_19841002kiva
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему