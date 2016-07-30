Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...

Я так и не поняла кому верить?
Меня интересует когда правду начнут говорить?
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Додано: Сер 26 гру, 2018 05:56
Я так и не поняла кому верить?
Меня интересует когда правду начнут говорить?
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:09
Лучше бы кабмин принял решение вернуть до Нового года те пенсии, которые забрал у переселенцев, живущих с 2014 в Украине. Всех загребли под одну гребенку и сказали: статус переселенца получили? Поэтому и проблемы,хоть и живете на территории Украины. У кого за 1,у кого за 8 месяцев пенсию захапали. И только обещают как только,так сразу. Не нажрутся никак,мало своих материальних депутатських допомог к зарплатам.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:26
Четыре свежесозданных аккаунта... и все четыре с эталонной зрадой.
Однако, тенденция.(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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