Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...

Додано: Сер 26 гру, 2018 18:26

Четыре свежесозданных аккаунта... и все четыре с эталонной зрадой.



Однако, тенденция.(c)

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...