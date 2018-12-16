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Мінімальну пенсію для людей з великим трудовим стажем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальну пенсію у 2019 році підвищуватимуть двічі - з 1 липня і з 1 грудня.
Дивися повний текст Мінімальну пенсію для людей з великим трудовим стажем підвищать з 1 січня
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