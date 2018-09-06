IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.
Дивися повний текст У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:35
У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні
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Дивися повний текст У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні.
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:35
Скоро все АйТишники тоже уедут, благодаря продуманной работе "правоохранительной" системы
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