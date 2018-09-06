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У Єврокомісії оцінили
розвиток IT-сектору в Україні

У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:35

У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні

Пропонуємо до обговорення:
IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.

Дивися повний текст У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:35

Скоро все АйТишники тоже уедут, благодаря продуманной работе "правоохранительной" системы
shkarapet
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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