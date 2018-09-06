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У Єврокомісії оцінили
розвиток IT-сектору в Україні

У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:35

У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні

Пропонуємо до обговорення:
IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.

Дивися повний текст У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:35

Скоро все АйТишники тоже уедут, благодаря продуманной работе "правоохранительной" системы
shkarapet
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:29

  shkarapet написав:Скоро все АйТишники тоже уедут, благодаря продуманной работе "правоохранительной" системы


как айтишник, прокомментирую
это смотря кого выберут на выборах.

при яныке в принципе крутились как медведь вокруг улья на запах меда, но как вскрыть и добыть без вреда процессу - не придумали, поэтому сильно не давили.

сейчас стало даже проще - приняли пару нужных законов, в правительстве имеется достаточное количество людей, которые понимают значимость сферы для страны и не дадут мутить какой-то беспредел.
в правоохранительную систему пришло много людей с более современным мышлением и их работа стала действительно более продуманной, без сарказма.

из последних четырех лет если и фигурировали какие-то конторы, то либо мелочь
либо вообще не совсем IT, за исключением разве что Лаки Лабз. Однако там наезд был действительно не на пустом месте. Там и факт онлайн-казино (который формально дает законный повод "придолбаться", хотя я и считаю что игорный бизнес должен быть легализован в разумных рамках). И (что в основном стало причиной) - российский след в структуре владения, как и факт того, что отдельные лица использовали часть средств в интересах "ЛНР/ДНР".

Впрочем, можете посмотреть рейтинг топ-25/топ-50 IT компаний страны на dou и сравнить масштабы с предыдущими годами - рост довольно неплохой и сама Lucky Labs только за 2017-2018 выросла с 600 до 900 человек - это явно не похоже на "мочилово".
На данный момент рост неплохой и сдерживается в основном лишь кадровым потенциалом. Сфера имеет достаточно высокий порог входа и существующих выпускников и тех, кто перепрофилируется, недостаточно. Впрочем, этот порог понижается за счет привлечения "не совсем айтишников", которые берутся под вспомогательные функции, от которых освобождаются технические специалисты.

Так что изначальный посыл (что мол здесь плохо, менты беспредельщики, все уедут) совершенно не соответствует действительности. Уезжает в разы меньше, чем приходит в сферу ежегодно, причем уезжают в основном не потому, что не хватает денег или плохое правительство.
Большей части специалистов в linkedin периодически приходят офферы из разных стран, поэтому возможности уехать есть у большинства, причем без особых усилий - им не нужно пробиваться и думать как решать адм.вопросы, наоборот это их тянут и готовы всячески содействовать. Почти никто не едет, потому что нецелесообразно по деньгам и не каждый морально готов к переезду.
galex
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