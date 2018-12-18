Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...

Додано: Пон 24 гру, 2018 18:13

zloy_ukr

Если судить по ценам на сахар в Украине, то его ввозят из Бразилии через Торонто+.

- "Бизнес" однако.



Хотя именно в Украине разработаны технологии вымораживания сахара...

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.