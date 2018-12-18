Ціни на цукор впали на 17% з початку року на тлі активного зростання виробництва, що викликало надлишок поставок, повідомляє агентство Bloomberg.
Дивися повний текст Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль, прогноз на 2019 невтішний.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:05
Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...
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Дивися повний текст Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль, прогноз на 2019 невтішний.
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:05
Опять в Европе не как у людей : в Украине все знают, что производство самогона проще, и выгодней, чем производство сахара.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:13
zloy_ukr
Если судить по ценам на сахар в Украине, то его ввозят из Бразилии через Торонто+.
- "Бизнес" однако.
Хотя именно в Украине разработаны технологии вымораживания сахара...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:23
Re: Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:29
1. Не 12, а мин.13.40
2. ГРН - ?
3. Соотношение реальная Заработная плата/стоимость сахара. -?
Реальная З/П - это количество ГРН в том момент, когда Вы стали их распорядителем.
А ещё лучше считать за вычетом обязательных ежемесячных плат(за воздух, за дождь, за снег,...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:30
Это же нужно, отдельные местные нытики даже о копейках за сахар поворчать не стесняются. Самогонщики или просто на зарплате сpать в комментах?
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:59
Сахар-белая смерть. Если не гнать самогон-то килограмма в месяц на семью хватит за глаза. И даже по 13,40 доступен любому жителю. Вот только непонятно почему автор статьи с грустью пишет о низких ценах. Ведь низкая цена-это же хорошо?
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:31
Цены на с/г продукцию - вниз. А Украина - великая с/г держава.
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