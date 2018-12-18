Ціни на цукор впали на 17% з початку року на тлі активного зростання виробництва, що викликало надлишок поставок, повідомляє агентство Bloomberg.
Дивися повний текст Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль, прогноз на 2019 невтішний.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:05
Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...
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Дивися повний текст Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль, прогноз на 2019 невтішний.
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:05
Опять в Европе не как у людей : в Украине все знают, что производство самогона проще, и выгодней, чем производство сахара.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:13
zloy_ukr
Если судить по ценам на сахар в Украине, то его ввозят из Бразилии через Торонто+.
- "Бизнес" однако.
Хотя именно в Украине разработаны технологии вымораживания сахара...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:23
Re: Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:29
1. Не 12, а мин.13.40
2. ГРН - ?
3. Соотношение реальная Заработная плата/стоимость сахара. -?
Реальная З/П - это количество ГРН в том момент, когда Вы стали их распорядителем.
А ещё лучше считать за вычетом обязательных ежемесячных плат(за воздух, за дождь, за снег,...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:30
Это же нужно, отдельные местные нытики даже о копейках за сахар поворчать не стесняются. Самогонщики или просто на зарплате сpать в комментах?
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:59
Сахар-белая смерть. Если не гнать самогон-то килограмма в месяц на семью хватит за глаза. И даже по 13,40 доступен любому жителю. Вот только непонятно почему автор статьи с грустью пишет о низких ценах. Ведь низкая цена-это же хорошо?
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:31
Цены на с/г продукцию - вниз. А Украина - великая с/г держава.
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:39
Я уже лет 20 практически без сахара,в чистом виде, обхожусь, на двоих в год реально расходуем не более двух килограмм, а то и меньше, в основном зависит от урожая клубники
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:27
Думаю тут плохой момент что Украина то сахар экпортирует. И могла бы экспортировать и больше лишь бы в мире была потребность и хорошая цена.
Но я тут еще кое что подумал. При сжигании 1 кг сахара выделяется 4,7 кВт энергии, что довольно неплохо учитывая что 1 литр солярки при сжигании выделяет 10 кВт. Учитывая сегодняшний порядок цен стоимость энергии не сильно различна. Возможно сейчас в Украине могли бы производить топливо на базе этого сырья. На объеме это было бы еще дешевле, плюс возможная экономия что не нужна такая очистка продукта как для пищевых целей, свое производство-рабочие места-налоги, и стратегический продукт-уменьшаем импортную зависимость, такое топливо было бы экологичнее нефтепродуктов.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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