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Ціни на цукор завершують
падінням другий рік поспіль,...

Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:49

  ребе Нок написав:Думаю тут плохой момент что Украина то сахар экпортирует. И могла бы экспортировать и больше лишь бы в мире была потребность и хорошая цена.
Но я тут еще кое что подумал.


Ключевое слово "Думаю"...
- а лучше бы учился...
Тільки ... - думкою богатіє.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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