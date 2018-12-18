|
|
Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:24
Kudrjavuy написав: ребе Нок написав:
Но я тут еще кое что подумал.
Ключевое слово "Думаю"...
- а лучше бы учился...
Тільки ... - думкою богатіє.
В чем я там ошибаюсь?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему