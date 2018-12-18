RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на цукор завершують
падінням другий рік поспіль,...

Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:24

  Kudrjavuy написав:
  ребе Нок написав:Но я тут еще кое что подумал.


Ключевое слово "Думаю"...
- а лучше бы учился...
Тільки ... - думкою богатіє.

В чем я там ошибаюсь?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 02.03.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрспирт" оштрафували на 33 млн гривень за ціни
R2 » П'ят 21 гру, 2018 15:51
1 37
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 15:51
papazina
"Порше Україна" зменшила ціни на Volkswagen і Audi після...
R2 » Вів 18 гру, 2018 17:26
3 217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 18:52
dusenko4
Як зростуть ціни на сигарети в 2019 році (інфографіка)
R2 » Сер 05 гру, 2018 21:00
2 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 21:41
holodlar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.