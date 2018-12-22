|
|
Держпідприємства з початку 2018 р. "принесли" бюджету 31...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Державні підприємства з початку 2018 року принесли до держбюджету 31 млрд грн дивідендів і 7,5 млрд грн чистого прибутку, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Дивися повний текст Держпідприємства з початку 2018 р. \"принесли\" бюджету 31 млрд грн дивідендів - Кубів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86346
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:06
Принесли 31 ярд, а сколько вынесли их директора?
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6376
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор