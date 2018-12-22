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Держпідприємства з початку 2018 р.
"принесли" бюджету 31...

Держпідприємства з початку 2018 р. "принесли" бюджету 31...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:06

Держпідприємства з початку 2018 р. "принесли" бюджету 31...

Пропонуємо до обговорення:
Державні підприємства з початку 2018 року принесли до держбюджету 31 млрд грн дивідендів і 7,5 млрд грн чистого прибутку, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Дивися повний текст Держпідприємства з початку 2018 р. \"принесли\" бюджету 31 млрд грн дивідендів - Кубів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:06

Принесли 31 ярд, а сколько вынесли их директора?
nalim
 
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