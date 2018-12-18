RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відкрити ринок землі можливо
лише через 2 роки після...

Відкрити ринок землі можливо лише через 2 роки після...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:09

Відкрити ринок землі можливо лише через 2 роки після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в. о. міністра аграрної політики Максим Мартинюк на прес-конференції в міністерстві

Дивися повний текст Відкрити ринок землі можливо лише через 2 роки після ухвалення закону — Мінагро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86346
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:09

Ничего открывать не надо. Пацанами и так неплохо.
nalim
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
R2 » Суб 22 гру, 2018 19:32
8 594
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 17:25
Juna
Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок на...
R2 » Чет 20 гру, 2018 12:55
8 328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 12:57
antey1969
Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до... 1, 2, 3
R2 » Вів 18 гру, 2018 11:49
22 1173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 16:08
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.