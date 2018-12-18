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Відкрити ринок землі можливо лише через 2 роки після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в. о. міністра аграрної політики Максим Мартинюк на прес-конференції в міністерстві
Дивися повний текст Відкрити ринок землі можливо лише через 2 роки після ухвалення закону — Мінагро
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:09
Ничего открывать не надо. Пацанами и так неплохо.
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