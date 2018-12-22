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Українці збільшили відрахування
в соцстрах на 25,7%

Українці збільшили відрахування в соцстрах на 25,7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:28

Українці збільшили відрахування в соцстрах на 25,7%

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками ДФС, українці з початку 2018 року сплатили внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 202,3 млрд грн, що на 41,4 млрд грн, або на 25,7% більше січня-листопада минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:29

Отчисления в бюджет и цены - это все, что растет в этой стране хорошими темпами.
nalim
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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