Багато автомобілів витрачають менше ніж 4 л палива на 100 км шляху.
Дивися повний текст Експерти визначили найекономніші авто.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:21
Експерти визначили найекономніші авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти визначили найекономніші авто.
Додано: Пон 24 гру, 2018 19:09
Re: Експерти визначили найекономніші авто
Це в нас єрунда, але авто тестували фахівці AUTO BILD, отже німецькі, а у них вартість 1кВт електроенергії 0.30€, з такою ціною дешевше на дизелі їздити
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