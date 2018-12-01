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Експерти визначили
найекономніші авто

Експерти визначили найекономніші авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:21

Експерти визначили найекономніші авто

Пропонуємо до обговорення:
Багато автомобілів витрачають менше ніж 4 л палива на 100 км шляху.

Дивися повний текст Експерти визначили найекономніші авто.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:21

Это всё полная ерунда и прошлый век по сравнению с электричками
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:09

Re: Експерти визначили найекономніші авто

Це в нас єрунда, але авто тестували фахівці AUTO BILD, отже німецькі, а у них вартість 1кВт електроенергії 0.30€, з такою ціною дешевше на дизелі їздити
Taras Rudko
 
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