Багато автомобілів витрачають менше ніж 4 л палива на 100 км шляху.
Дивися повний текст Експерти визначили найекономніші авто.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:21
Експерти визначили найекономніші авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти визначили найекономніші авто.
Додано: Пон 24 гру, 2018 19:09
Re: Експерти визначили найекономніші авто
Це в нас єрунда, але авто тестували фахівці AUTO BILD, отже німецькі, а у них вартість 1кВт електроенергії 0.30€, з такою ціною дешевше на дизелі їздити
Додано: Пон 24 гру, 2018 19:14
На газу пока что дешевле чем на дизеле ездить, по крайней мере в Украине
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:20
В общей стоимости эксплуатации затраты на топливо не больше половины занимают, а у конкурентов-одноклассников там разница в расходе до 10% будет, что в общем критично будет лишь для режима эксплуатации в такси и подобное.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:47
полный 3,14здёж нет таких расходов, в городе около 7 литров дизеля у всех, меньше это 3,14здёж
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